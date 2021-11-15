В Новосибирске бродячие псы набросились на 12-летнюю школьницу. От серьёзных последствий девочку спасла плотная ткань одежды, однако теперь местные дети боятся ходить в школу.

Как пишет kp.ru, инцидент произошёл в частном секторе Дзержинского района города. Школьница шла к бабушке вместе с младшими братьями, когда дорогу им перегородила стая бродячих собак. Дети знали, как вести себя в подобных случаях, и постарались не провоцировать животных на агрессию, однако одна собака всё же напала на девочку, вцепившись ей в ногу. Позже бабушка-медик осмотрела внучку и сделала вывод, что госпитализация ей не требуется.

"Эта стая уже второй год в районе курсирует. Может, конечно, это разные животные, а не одни и те же, но смысл в том, что мы их наблюдаем периодически на ближайших улицах. Дети теперь боятся в школу ходить", — рассказал отец девочки.

Узнав об инциденте, жители района обратились за помощью в местную общественную организацию. Инициативная группа собрала подписи и попросила мэра города организовать отлов бродячих животных. Пока поймать удалось лишь одну собаку.

"Мы надеемся, что это будет не разовая акция и стаю всё-таки ликвидируют. Вы понимаете, они ведь не только на детей бросаются, но и на взрослых. Опасно стало уже просто на улицу выйти", — добавил отец пострадавшей девочки.