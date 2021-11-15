В России начался конкурсный отбор социальной рекламы для бесплатного размещения в Сети

Институт развития интернета (АНО "ИРИ") с 15 ноября 2021 года начинает приём заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Победители получат возможность проведения федеральных рекламных кампаний на таких ресурсах, как "Яндекс", VK Group, Rambler Group, начиная с февраля 2022 года. Заявки можно подать на сайте до 7 декабря.

"Для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках. При этом мы самостоятельно проведём оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберём необходимые форматы размещения, произведём размещение рекламной кампании в Сети", — рассказал заместитель гендиректора Института развития Интернета по социальной рекламе Андрей Воронков.

Участникам конкурсного отбора требуется предоставить раскадровку баннеров, ссылку на лендинг или его макет, а также сопроводительную информацию о проекте.