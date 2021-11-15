В Союзе производителей алкоголя предупредили об опасности повышения цен на водку

Повышение минимальной розничной цены (МРЦ) связанно с тем, что весной был принят закон о новых ставках акцизов на алкогольную продукцию. Акциз начиная с 1 января 2022 года вырастет на 4%. Об этом заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

"Это просто приведение в соответствие затрат производителей, потому что, если этого не сделать, производитель будет работать в убыток. В этом году у нас достаточно большая инфляция. Поэтому введение минимальной розничной цены 261 рубль соответствует тем затратам, которые мы несём", — пояснил он в беседе с интернет-изданием "Газета.ру".

Однако он предупредил, что подорожание водки приведёт к увеличению нелегального оборота алкоголя в стране. В результате люди пьют непроверенные спиртосодержащие напитки и умирают. По словам Косарева, в такой ситуации не стоит повышать акциз, к тому же он в России и так один из самых высоких в мире.

"Даже в рамках ЕАЭС акциз на крепкий алкоголь в шесть раз выше, чем в Кыргызстане, в два раза выше, чем в Армении, на 30% выше, чем в Казахстане. Даже в этой связи мы не должны повышать акциз, потому что товары спокойно перетекают из-за границы, тем самым мы работаем на чужие экономики", — заключил эксперт.