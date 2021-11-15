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"Никакой оттепели": В МИД РФ заявили о "вечной мерзлоте" в отношениях Москвы и Вашингтона

По его мнению, тактика одновременного сдерживания и вовлечения в диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем.

15 ноября, 12:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит в отношениях Москвы и Вашингтона оттепели. По его словам, последнее время контакты Москвы и Вашингтона являются "имитацией бурной деятельности" с американской стороны.

"Всё это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении, сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем", — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что ни о какой оттепели речи не идёт, вопреки декларациям, которые временами звучат из Белого дома. По его оценке, отношения Москвы и Вашингтона "находятся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а её в какой-то мере расширения".

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ. Альянс в целом и Вашингтон в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, уверен дипломат.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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