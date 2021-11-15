Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит в отношениях Москвы и Вашингтона оттепели. По его словам, последнее время контакты Москвы и Вашингтона являются "имитацией бурной деятельности" с американской стороны.

"Всё это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении, сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог. Но этот диалог не приводит к нахождению решений реальных проблем", — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что ни о какой оттепели речи не идёт, вопреки декларациям, которые временами звучат из Белого дома. По его оценке, отношения Москвы и Вашингтона "находятся в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а её в какой-то мере расширения".