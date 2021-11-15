Футболист ЦСКА Бийол может перейти в "Галатасарай"
Рыночная стоимость 22-летнего словенского полузащитника оценивается в два с половиной миллиона евро.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Хавбек московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в стамбульском "Галатасарае". Об этом пишет турецкое издание Hyrriet.
22-летний словенский футболист выступает за армейский клуб с 2018 года. Всего он провёл за красно-синих 80 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
Контракт Бийола с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место. В 14 матчах команда Алексея Березуцкого набрала 23 очка.
Футбол. Интересное по теме
Идём на восток: Как сборной России попасть на ЧМ по футболу в Катар
сегодня в 12:20
"Ошибаются даже лучшие": Сёмин призвал не винить Кудряшова в поражении сборной России от Хорватии
сегодня в 11:51
"Мы плохо играли": Губерниев назвал заслуженным поражение сборной России в матче с Хорватией
сегодня в 11:06
Комментариев: 0