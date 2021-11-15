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Футболист ЦСКА Бийол может перейти в "Галатасарай"

Рыночная стоимость 22-летнего словенского полузащитника оценивается в два с половиной миллиона евро.

15 ноября, 12:33

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Хавбек московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в стамбульском "Галатасарае". Об этом пишет турецкое издание Hyrriet.

22-летний словенский футболист выступает за армейский клуб с 2018 года. Всего он провёл за красно-синих 80 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт Бийола с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

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В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место. В 14 матчах команда Алексея Березуцкого набрала 23 очка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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