Футболист ЦСКА Бийол может перейти в "Галатасарай"

Хавбек московского ЦСКА Яка Бийол может продолжить карьеру в стамбульском "Галатасарае". Об этом пишет турецкое издание Hyrriet.

22-летний словенский футболист выступает за армейский клуб с 2018 года. Всего он провёл за красно-синих 80 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт Бийола с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.