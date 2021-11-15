Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, за что бы "пристрелила" тренера сборной России по биатлону

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе с РИА "Новости" жёстко раскритиковала работу старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова и прокомментировала результаты контрольных стартов команды в Тюмени.

В частности, она заметила, что ситуация, при которой её дочь Кристина проигрывает 20 секунд Светлане Мироновой и Ларисе Куклиной, крайне странная. При этом сама Резцова-младшая чувствовала себя нормально.

"Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми? Он уже месяц назад озвучил, что возьмёт своих людей в сборную. Два часа выкладывали результаты? Это очень долго и ненормально. Это всё подозрительно. <...> Должен быть честный и справедливый отбор. Я в эти результаты не верю", — отметила Анфиса Резцова.

В частности, легендарная биатлонистка усомнилась в том, что её дочь могла проиграть на дистанции 20 секунд не только Куклиной, но и Тамаре Ворониной, при том что спортсменки показали одинаковую стрельбу, промазав по одному разу. По словам Резцовой-старшей, в сборной Кристину "душат" и делают всё для того, чтобы она отправилась не на Кубок мира, а на Кубок IBU, хотя по результатам она проходит для того, чтобы принимать участие в главных стартах сезона.

"Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама "пристрелила". Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала. Честно. Я всегда за правду и справедливость. <...> Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, никакого результата у сборной России не будет", — добавила Резцова.