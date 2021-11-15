Идём на восток: Как сборной России попасть на ЧМ по футболу в Катар Подшефные Валерия Карпина выбрали длинный путь на турнир, и теперь их ждут ещё два либо же один матч. 15 ноября, 12:20 Фото © РФС

Сборная России по футболу сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Попадать туда надо — это даже не обсуждается. Нужно это хотя бы для того, чтобы на некоторое время в стране утихли разговоры о том, что "футбола у нас нет" (именно такое мнение выразила Татьяна Тарасова). Тем более что мы и правда заслужили право там быть. Лайф изучил, что может ждать сборную России в стыковых матчах и как они будут проходить.

Новый формат

Поклонники футбола со стажем помнят, как игрались стыковые матчи раньше. К примеру, злополучные игры против Словении: мы играли с одним соперником сначала дома, затем — в гостях. Теперь же ситуация совсем иная. Волна реформ в мировом футболе дошла и до столь узкой темы, как стыковые матчи.

26 ноября в Цюрихе состоится жеребьёвка стыковых матчей. Вышли в них десять команд, занявших вторые места в своих отборочных группах (в их числе — сборная Россия), плюс две лучшие по рейтингу команды последнего сезона Лиги наций из тех, которые по итогам отбора на ЧМ не заняли первых два места. Звучит сложно, но разобраться, в целом гораздо проще. Дальше все эти команды разбиваются на три группы по четыре команды. Делиться сборные будут на сеянные и несеянные. К счастью, мы попадаем в первую категорию.

Фото © РФС

Сборные сначала сыграют полуфиналы, а затем финал против команды, которая одержала победу во второй 1/2 финала в этой же группе. Попадание в список сеянных позволяет нашей команде провести матч полуфинала на своём стадионе, а также получить, возможно, соперника гораздо проще, чем могло быть. Состоится всё это в конце марта: полуфиналы — 24 и 25 марта, а решающие игры — 28 и 29 марта.

Можем встретиться с Роналду

Уже сейчас эксперты и простые болельщики активно просчитывают все возможные расклады, а также изучают потенциальных соперников. В список сеянных пока что попадают: Россия, Португалия, Швеция, Польша, Уэльс и Швейцария (либо Италия). Поясним: выше мы перечислили те команды, с которыми не пересечёмся в полуфинале.

Самая сложная ситуация — у Швейцарии и Италии. Обе команды имеют по 15 очков, но действующие чемпионы Европы впереди лишь по разнице забитых и пропущенных. В последнем туре команда Мурада Якина играет с Болгарией, а Италия — с Северной Ирландией. Если Швейцария разгромит соперника, а "Скуадра Адзурра" забьёт гораздо меньше, то именно Италия отправится в стыковые матчи.

Интересная ситуация у Уэльса и Чехии. Обе команды за счёт выступления в Лиге наций сумели гарантировать себе место в стыковых матчах, так что по большому счёту последний тур в этой группе — чистая формальность. Уэльс примет Бельгию, а чехи сыграют с Эстонией.

Обратим внимание на следующую группу команд. Речь о тех, кто будет играть в стыковых матчах в качестве несеянных. Пока что в этом списке: Чехия, Северная Македония, Шотландия, Австрия. Куда интереснее дальше. Из группы G в стыки может попасть сразу три команды — Нидерланды, Турция и Норвегия. Оранжевые за своё право прямого попадания на мундиаль сыграют как раз со скандинавами, а турков ждёт испытание Черногорией. Сразу важно отметить, что попасть на любую из этих команд будет сложнейшим испытанием.

Ещё одно место в стыках разыграют сборные Финляндии и Украины. Вторые — пока представители страны Суоми. Им в решающем матче предстоит сыграть с Францией, которая уже всё давно решила, а представителям Незалежной — с Боснией и Герцеговиной. Если дальше пройдут украинцы, то мы точно будем знать одного соперника, с которым в любом случае не сыграем в полуфинале, ибо FIFA разведёт сборные России и Украины, как делает это уже много лет.

Уже в полуфинале нам может достаться крайне сложный соперник. К примеру, сборная Австрии с Давидом Алабой и Марселем Забитцерем. Или же неуступчивые и сложные чехи. И это речь не идёт о сборных Турции, Нидерландов или Норвегии с невероятным Эрлингом Холландом. Так что команде Валерия Карпина будет очень и очень нелегко в следующем марте. Даже условные финны — не подарок, и Евро-2020 это прекрасно показало.

Куда тревожнее за тех, кто может нам попасться в финале. Там мы можем сыграть как с Португалией, так и с Италией или же Швецией. И вот тогда уж точно легко не будет. Криштиану Роналду даже смотреть не будет на соперника, а сделает всё для того, чтобы поехать в Катар. Вероятнее всего, для него этот чемпионат мира будет последним.

Нетрудно догадаться, что команда Валерия Карпина встала на очень тяжёлый путь. Короткая дорога в Катар, как оказалось, была придумана не для нас. Место на чемпионате мира забронировала сборная Хорватии. Отступать нашей команде уже некуда, и права на ошибку у нас просто-напросто нет.

Авторы Шамиль Гаджиев