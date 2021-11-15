Мясников рассказал об упущенной возможности спасти 30 тысяч погибших от ковида
Медик призвал сделать всё, чтобы очередная волна инфекции не накрыла страну в следующем году.
Фото © Instagram / drmyasnikov.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников пообщался с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгой Амельченковой и ответил на актуальные вопросы о коронавирусе и мерах борьбы с ним, которые принимаются властями. В частности, медик прокомментировал законопроект об обязательных QR-кодах.
"Эта мера сильно запоздала. Идёт волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида это никак не повлияет. <...> Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления", — цитирует его kp.ru.
При этом Мясников подчеркнул, что сейчас, несмотря на постепенный спад заболеваемости, главное — не отступать и доводить предлагаемые меры до конца. Врач подчеркнул, что если этого не сделать, весной мы вновь будем наблюдать печальную статистику по смертности от ковида.
Рассказал Мясников и об антипрививочниках, обвинив их в провалившейся кампании вакцинации населения. По словам врача, большинство слухов об опасности вакцины рождаются буквально из ниоткуда.
"Берётся любой слух, например, что после вакцины растут рога, и многие начинают в это верить. Учёные в ходе исследования брали семенной материал у добровольцев после вакцинации, есть работы о влиянии вакцинации на течение беременности — все эти труды опровергают досужие слухи и домыслы, возникшие от антиваксеров", — добавил Мясников.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко эту идею поддержал, правда, с некоторыми оговорками.
Комментариев: 0