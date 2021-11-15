Мясников рассказал об упущенной возможности спасти 30 тысяч погибших от ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников пообщался с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгой Амельченковой и ответил на актуальные вопросы о коронавирусе и мерах борьбы с ним, которые принимаются властями. В частности, медик прокомментировал законопроект об обязательных QR-кодах.

"Эта мера сильно запоздала. Идёт волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида это никак не повлияет. <...> Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления", — цитирует его kp.ru.

При этом Мясников подчеркнул, что сейчас, несмотря на постепенный спад заболеваемости, главное — не отступать и доводить предлагаемые меры до конца. Врач подчеркнул, что если этого не сделать, весной мы вновь будем наблюдать печальную статистику по смертности от ковида.

Рассказал Мясников и об антипрививочниках, обвинив их в провалившейся кампании вакцинации населения. По словам врача, большинство слухов об опасности вакцины рождаются буквально из ниоткуда.

"Берётся любой слух, например, что после вакцины растут рога, и многие начинают в это верить. Учёные в ходе исследования брали семенной материал у добровольцев после вакцинации, есть работы о влиянии вакцинации на течение беременности — все эти труды опровергают досужие слухи и домыслы, возникшие от антиваксеров", — добавил Мясников.