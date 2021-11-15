Попова: Заболеваемость ковидом среди россиян старше 65 лет не снижается

Заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян старше 65 лет в стране не снижается, необходимо провести среди этой категории граждан прививочную кампанию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"Хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения [заболеваемости ковидом]. И то, о чём сегодня уже говорилось — о проведении максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы — это крайне важная мера сегодняшнего дня", — уточнила Попова.