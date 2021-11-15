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Попова: Заболеваемость ковидом среди россиян старше 65 лет не снижается

При этом в целом по стране наблюдается улучшение ситуации с пандемией после "ковикул".

15 ноября, 12:30
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян старше 65 лет в стране не снижается, необходимо провести среди этой категории граждан прививочную кампанию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"Хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения [заболеваемости ковидом]. И то, о чём сегодня уже говорилось — о проведении максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы — это крайне важная мера сегодняшнего дня", — уточнила Попова.

Попова назвала единственный регион, где сегодня растёт заболеваемость коронавирусом

Попова назвала единственный регион, где сегодня растёт заболеваемость коронавирусом

Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более двух с половиной тысяч человек не имели клинических проявлений болезни. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 3789 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2968, в Московской области — 2666. Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1789) и Крым (860).

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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