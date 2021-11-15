В Роспотребнадзоре сочли эффективной мерой закрытие общепита и ТЦ в период нерабочих дней
По словам Анны Поповой, эти шаги положительно повлияли на статистику по заболеваемости и помогли сдержать развитие более тяжёлых форм инфекции.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Принятые в период нерабочих дней ограничительные меры оказались эффективны и позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией. Речь, по её словам, идёт о закрытии общепита и торговых центров.
"Меры, которые предпринимаются, позволяют сдерживать развитие тяжёлых форм, сдерживать тяжёлое развитие эпидситуации, и, как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе, на неделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны", — подчеркнула Попова.
Напомним, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более двух с половиной тысяч человек не имели клинических проявлений болезни. Лидером по заболеваемости по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 3789 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2968, в Московской области — 2666. Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1789) и Крым (860).
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