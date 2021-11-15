В Роспотребнадзоре сочли эффективной мерой закрытие общепита и ТЦ в период нерабочих дней

Принятые в период нерабочих дней ограничительные меры оказались эффективны и позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией. Речь, по её словам, идёт о закрытии общепита и торговых центров.

"Меры, которые предпринимаются, позволяют сдерживать развитие тяжёлых форм, сдерживать тяжёлое развитие эпидситуации, и, как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе, на неделе, когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны", — подчеркнула Попова.