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В МИД РФ пригрозили жёстко ответить США в случае высылки 55 российских дипломатов

Рябков подчеркнул, что это "ни в какие рамки и каноны не укладывается" и Москва непременно примет меры.

15 ноября, 12:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков возмутился из-за требования Вашингтона об отъезде 55 сотрудников российских дипмиссий. Дипломат заявил, что Москва намерена ответить на это, если ситуацию с их работой не удастся урегулировать.

"Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны", — сказал он ТАСС.

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Ранее США заявили о намерении выдворить ещё 55 российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на каждое враждебное действие Вашингтона последует оперативный и соразмерный, но необязательно симметричный ответ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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