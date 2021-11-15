В МИД РФ пригрозили жёстко ответить США в случае высылки 55 российских дипломатов
Рябков подчеркнул, что это "ни в какие рамки и каноны не укладывается" и Москва непременно примет меры.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков возмутился из-за требования Вашингтона об отъезде 55 сотрудников российских дипмиссий. Дипломат заявил, что Москва намерена ответить на это, если ситуацию с их работой не удастся урегулировать.
"Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны", — сказал он ТАСС.
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Ранее США заявили о намерении выдворить ещё 55 российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на каждое враждебное действие Вашингтона последует оперативный и соразмерный, но необязательно симметричный ответ.
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