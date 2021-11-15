В МИД РФ пригрозили жёстко ответить США в случае высылки 55 российских дипломатов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков возмутился из-за требования Вашингтона об отъезде 55 сотрудников российских дипмиссий. Дипломат заявил, что Москва намерена ответить на это, если ситуацию с их работой не удастся урегулировать.

"Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается. И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны", — сказал он ТАСС.