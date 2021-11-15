"Спутником лайт" привилось более 9 млн россиян

Более девяти миллионов россиян привилось однокомпонентной вакциной от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Граждане активно идут сегодня на повторную вакцинацию. Однокомпонентной вакциной "Лайт" провакцинировано более 9 миллионов человек. В субботу-воскресенье почти 1,5 миллиона доз вакцины было отгружено, и поставки сегодня продолжаются", — сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Также Мурашко отметил, что за последнюю неделю темпы вакцинации в России выросли на 6%. За последние семь дней прививку от коронавируса сделало более 3216 млн человек. По мнению министра здравоохранения, это очень хороший показатель.