Учёные выяснили, что коронавирус проникает в организм через клетки сахара

Вирус ковида SARS-CoV-2 заражает организм при помощи клеток сахара. Неожиданное открытие сделали учёные из университета Альберты, их исследование было опубликовано в журнале Nature Chemical Biology.

"Этот способ проникновения вируса не является беспрецедентным. Однако удивительно то, что это не было обнаружено", — цитирует РИА ФАН автора исследования Мэтью Маколи.

Он пояснил, что 50% всех вирусов распространяются подобным образом. Учёные уверены, что сделанное открытие поможет снизить распространение коронавируса. Они считают, что если ограничить выработку сахара клеточными мембранами, то способность инфекции к заражению клеток организма сократится в 10 раз.