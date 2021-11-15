Учёные выяснили, что коронавирус проникает в организм через клетки сахара
По мнению специалистов, новое открытие поможет снизить заразность инфекции.
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Вирус ковида SARS-CoV-2 заражает организм при помощи клеток сахара. Неожиданное открытие сделали учёные из университета Альберты, их исследование было опубликовано в журнале Nature Chemical Biology.
"Этот способ проникновения вируса не является беспрецедентным. Однако удивительно то, что это не было обнаружено", — цитирует РИА ФАН автора исследования Мэтью Маколи.
Он пояснил, что 50% всех вирусов распространяются подобным образом. Учёные уверены, что сделанное открытие поможет снизить распространение коронавируса. Они считают, что если ограничить выработку сахара клеточными мембранами, то способность инфекции к заражению клеток организма сократится в 10 раз.
Ранее учёные выявили способность обычной простуды создавать барьер против ковида. Исследователи подчеркнули, что не всякая болезнь может уберечь от новомодного недуга, зато иммунитет, который она обеспечивает, сохраняется, несмотря на давность перенесённой простуды.
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