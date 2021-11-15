Более 41 млн россиян сделали прививку от гриппа
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Количество детей среди вакцинированных составляет 11,5 миллиона.
В России на сегодняшний день от гриппа привилось более 41 миллиона человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией.
"В том числе 11,5 млн детей получили вакцину против гриппа", — уточнил глава российского Минздрава.
Ранее Мурашко сообщил о том, что комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает защитный эффект. При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.