"Верим в команду": Матыцин назвал достойным выступление сборной России в квалификации ЧМ-2022
Наши футболисты заняли второе место в группе и теперь примут участие в стыковых матчах.
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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что национальная футбольная команда достойно выступила в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал журналистам.
Накануне сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.
"Тяжелейшее поражение. Согласен с Валерием Карпиным, что результат достойный в отборе. С хорватами мы сами не проявили себя так, чтобы был другой итог. Верим в команду, что окажемся на чемпионате мира", — заявил Матыцин.
Сборная Хорватии набрала 23 очка и выиграла отборочную группу H, завоевав прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022. Россияне с 22 баллами стали вторыми. В марте подопечные Валерия Карпина примут участие в стыковых матчах.
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