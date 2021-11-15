Министр спорта России Олег Матыцин считает, что национальная футбольная команда достойно выступила в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал журналистам.

Накануне сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

"Тяжелейшее поражение. Согласен с Валерием Карпиным, что результат достойный в отборе. С хорватами мы сами не проявили себя так, чтобы был другой итог. Верим в команду, что окажемся на чемпионате мира", — заявил Матыцин.