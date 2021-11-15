"Не надо обращать внимания": Журова назвала провокацией призыв вице-премьера Польши отстранить РФ от международных соревнований

Ранее российские парламентарии назвали подобные заявления "бредом" и "глупостью", которые даже никто не станет рассматривать.

Заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского о необходимости отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных стартах из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе является провокацией, которая может существенно повлиять на настроение наших спортсменов. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"Побочные заявления политиков не могу расценивать никак иначе, как провокацию. Нет ни расследования, ни доказательств. И если это такой призыв к МОК, что вот давайте Белоруссию и Россию лишим. А тогда вопрос: давайте лишим (права участвовать в спортивных соревнованиях. — Прим. Лайфа) тех, кто этот кризис допустил?" — заявила Журова.

По мнению Журовой, подобные заявления делаются специально незадолго до Олимпийских игр, чтобы в очередной раз появилась возможность говорить о том, что "Россия — агрессор" и видеть во всём происходящем "руку Кремля". Парламентарий уверена, что от нашего МИД может последовать ответное заявление, так как высказывание польского вице-премьера можно расценивать как публичное обвинение с попыткой применить санкции.

Кроме того, Журова обратила внимание на то, что заявление Глиньского может серьёзно повлиять на настрой и психологическое состояние российских спортсменов.