Суд оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

Ранее адвокат говорил, что подзащитный, скорее всего, не будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Сарбашев также отметил, что не в курсе, планирует ли Кулаков вернуться в политику после вынужденного ухода с должности в связи с арестом. При этом Прокуратура Подмосковья уже сообщила о подготовке апелляции на оправдательный приговор бывшему главе Раменского района.