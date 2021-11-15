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Суд оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

Прокуратура уже сообщила о подготовке апелляционного представления на вердикт экс-чиновника.

15 ноября, 12:59
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100010129803542/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Кулаков</a></p>

Фото © Facebook / Андрей Кулаков

Подольский городской суд Подмосковья огласил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, которого присяжные сочли невиновным в убийстве знакомой — заместителя председателя Общественной палаты того же района Евгении Исаенковой.

"Суд на основании вердикта присяжных вынес моему подзащитному оправдательный приговор, оставив за ним право на реабилитацию", — сообщил его адвокат Артём Сарбашев.

Ранее адвокат говорил, что подзащитный, скорее всего, не будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Сарбашев также отметил, что не в курсе, планирует ли Кулаков вернуться в политику после вынужденного ухода с должности в связи с арестом. При этом Прокуратура Подмосковья уже сообщила о подготовке апелляции на оправдательный приговор бывшему главе Раменского района.

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Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал. 13 июня Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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