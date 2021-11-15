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В России завершился первый этап переписи населения

Теперь специалисты анализируют данные и работают с труднодоступными районами.

15 ноября, 12:59
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар </p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

В России завершился первый этап Всероссийской переписи населения. Об этом сегодня официально объявил глава Росстата Павел Малков.

"Сбор данных завершён, первый этап переписи состоялся", — сказал он в ходе пресс-конференции в Калининграде.

Около 99% граждан уже прошли Всероссийскую перепись населения, сообщили в Росстате

Около 99% граждан уже прошли Всероссийскую перепись населения, сообщили в Росстате

По словам Малкова, сейчас Росстат анализирует и проверяет полученные данные, а также проводит перепись в самых труднодоступных районах страны. Точное число населения России будет озвучено уже в январе 2022 года. Эти данные будут учитываться при разработке государственных программ, строительстве объектов инфраструктуры, а также в ряде других решений, добавил Малков.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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