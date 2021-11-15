Польша насчитала на белорусской стороне КПП в Кузнице 3,5 тысячи мигрантов
В этой группе есть женщины и дети, однако состоит она преимущественно из мужчин.
Фото © ТАСС / Юрий Шамшур
Около 3,5 тысячи мигрантов собрались на белорусской стороне закрытого пограничного перехода в районе польского города Кузница. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тысячи мигрантов", — написал пресс-секретарь министра.
По мнению Жарына, это контролируемая Белоруссией эскалация событий на границе. Он пояснил, что в группе есть женщины и дети, однако состоит она преимущественно из мужчин. Пограничники были приведены в полную готовность из-за наплыва беженцев.
Лайф ранее писал, что для сдерживания мигрантов, штурмующих польскую границу, привлекли вертолёт и водомёты.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
Комментариев: 0