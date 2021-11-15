Польша насчитала на белорусской стороне КПП в Кузнице 3,5 тысячи мигрантов

Около 3,5 тысячи мигрантов собрались на белорусской стороне закрытого пограничного перехода в районе польского города Кузница. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"По данным польской полиции, на закрытом пограничном переходе в Кузнице белорусы собрали около 3,5 тысячи мигрантов", — написал пресс-секретарь министра.

По мнению Жарына, это контролируемая Белоруссией эскалация событий на границе. Он пояснил, что в группе есть женщины и дети, однако состоит она преимущественно из мужчин. Пограничники были приведены в полную готовность из-за наплыва беженцев.