Дымом от разведённых мигрантами костров заволокло территорию у КПП Брузги

Собравшиеся штурмовать КПП Брузги мигранты начали разводить костры на границе с Польшей и разбивать палатки. В результате территорию возле пропускного пункта затянуло дымовой завесой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По оценкам белорусского погранкомитета, у КПП на данный момент находится около двух тысяч беженцев. Некоторые из них, потеряв надежду, пошли обратно к лагерю. Другие, судя по всему, решили остаться у пункта пропуска надолго.