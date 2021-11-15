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Дымом от разведённых мигрантами костров заволокло территорию у КПП Брузги

Одни разбивают палатки у забора, а другие, потеряв всякую надежду, возвращаются обратно к лагерю.

15 ноября, 13:22

Скриншот из видео © LIFE

Дым от разведённых мигрантами костров заволок территорию у КПП Брузги. Видео © LIFE

Собравшиеся штурмовать КПП Брузги мигранты начали разводить костры на границе с Польшей и разбивать палатки. В результате территорию возле пропускного пункта затянуло дымовой завесой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По оценкам белорусского погранкомитета, у КПП на данный момент находится около двух тысяч беженцев. Некоторые из них, потеряв надежду, пошли обратно к лагерю. Другие, судя по всему, решили остаться у пункта пропуска надолго.

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Ситуация усугубилась ещё сильнее сегодня, когда беженцы решили взять польский контрольно-пропускной пункт штурмом. В результате пограничники подготовили водомёты и подняли в воздух вертолёт, явно дав понять, что на пути в Европу мигрантам придётся столкнуться с сопротивлением.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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