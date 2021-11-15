НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром" не забронировал на декабрь доптранзит газа через Украину и Белоруссию

Так, Незалежная предлагала дополнительные 9,8 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

15 ноября, 13:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По данным платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP, российская компания "Газпром" не стала бронировать мощности для транзита через Белоруссию и Польшу по газопроводу Ямал — Европа, а также украинской ГТС на декабрь. В связи с этим цена фьючерсов на газ в Европе выросла.

На аукционе предлагалось забронировать транзитные мощности газопровода Ямал — Европа в объёме 89,1 млн кубометров в сутки. В ноябре "Газпром" бронировал мощности 31,4 млн кубометров газа в сутки. Также через Украину на декабрь предлагались дополнительные мощности в объёме 9,8 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

Песков заявил, что РФ не намерена сокращать прокачку газа через Белоруссию

Песков заявил, что РФ не намерена сокращать прокачку газа через Белоруссию

На прошлой неделе в четверг фьючерсы на газ в Европе подскочили в стоимости на семь процентов, до этого газовые цены снижались. Расчётная цена декабрьского фьючерса в среду снизилась на 10% от понедельничной — так сказалось увеличение поставок российского топлива.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1