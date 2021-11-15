"Газпром" не забронировал на декабрь доптранзит газа через Украину и Белоруссию

По данным платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP, российская компания "Газпром" не стала бронировать мощности для транзита через Белоруссию и Польшу по газопроводу Ямал — Европа, а также украинской ГТС на декабрь. В связи с этим цена фьючерсов на газ в Европе выросла.

На аукционе предлагалось забронировать транзитные мощности газопровода Ямал — Европа в объёме 89,1 млн кубометров в сутки. В ноябре "Газпром" бронировал мощности 31,4 млн кубометров газа в сутки. Также через Украину на декабрь предлагались дополнительные мощности в объёме 9,8 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.