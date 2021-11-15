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МВД России объявило в розыск адвоката Ивана Павлова

Против защитника возбудили уголовное дело за "разглашение данных предварительного расследования", позже его признали иноагентом.

15 ноября, 13:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

МВД РФ объявило в розыск адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Ивана Павлова*. Об этом стало известно из базы данных ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе данных ведомства, но сама статья УК не указана.

Адвокат Ивана Сафронова сообщил об эмиграции из России

Адвокат Ивана Сафронова сообщил об эмиграции из России

Напомним, что Ивану Павлову вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". 30 апреля его задержали в одном из номеров московской гостиницы, а в квартире его жены были проведены обыски. Из-за уголовного преследования адвокату запретили общаться со свидетелями по делу Сафронова, пользоваться Интернетом и мобильной связью. Позднее Минюст объявил Ивана Павлова иноагентом.

* Указанные лица включены в список иностранных агентов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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