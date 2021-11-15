МВД России объявило в розыск адвоката Ивана Павлова

МВД РФ объявило в розыск адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Ивана Павлова*. Об этом стало известно из базы данных ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе данных ведомства, но сама статья УК не указана.

Напомним, что Ивану Павлову вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". 30 апреля его задержали в одном из номеров московской гостиницы, а в квартире его жены были проведены обыски. Из-за уголовного преследования адвокату запретили общаться со свидетелями по делу Сафронова, пользоваться Интернетом и мобильной связью. Позднее Минюст объявил Ивана Павлова иноагентом.