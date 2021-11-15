В АТОР перечислили самые популярные у россиян страны для встречи Нового года

Наиболее популярными направлениями для новогоднего отдыха среди россиян стали Египет, Турция, Доминикана, ОАЭ, Куба и Мальдивы. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Если говорить о популярных зарубежных направлениях на Новый год, то это: Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы. По России сейчас большей популярностью пользуются горнолыжные туры", — сказал глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с Ura.ru.

По его словам, наиболее просто россиянам сейчас попасть в Доминикану и Мексику. Эти страны являются самыми лояльными в вопросе документов, которые необходимы для въезда на их территорию. В частности, там не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Упростила правила въезда и Куба, отменив повторный ПЦР-тест для туристов.