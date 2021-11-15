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Валерию Гаркалину грозит ампутация руки

На фоне тяжёлого течения ковида у артиста начался тромбоз артерий верхних конечностей.

15 ноября, 13:44
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/1184322/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр.ру"</a></p>

Фото © "Кинотеатр.ру"

Состояние народного артиста России 67-летнего Валерия Гаркалина, который лежит в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось. Если лечение не поможет и болезнь будет прогрессировать, актёру ампутируют левую руку.

"К сожалению, его состояние остаётся крайне тяжёлым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее", — рассказал kp.ru источник в здравоохранении.

По его словам, врачи сейчас делают всё возможное, чтобы Гаркалину стало лучше. Они надеются, что тромбоз получится победить с помощью медикаментов и руку артиста удастся спасти.

Валерия Гаркалина сняли с ЭКМО и прооперировали

Валерия Гаркалина сняли с ЭКМО и прооперировали

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября актёра перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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