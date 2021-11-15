Валерию Гаркалину грозит ампутация руки

Состояние народного артиста России 67-летнего Валерия Гаркалина, который лежит в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось. Если лечение не поможет и болезнь будет прогрессировать, актёру ампутируют левую руку.

"К сожалению, его состояние остаётся крайне тяжёлым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее", — рассказал kp.ru источник в здравоохранении.