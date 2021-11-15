Валерию Гаркалину грозит ампутация руки
На фоне тяжёлого течения ковида у артиста начался тромбоз артерий верхних конечностей.
Фото © "Кинотеатр.ру"
Состояние народного артиста России 67-летнего Валерия Гаркалина, который лежит в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось. Если лечение не поможет и болезнь будет прогрессировать, актёру ампутируют левую руку.
"К сожалению, его состояние остаётся крайне тяжёлым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее", — рассказал kp.ru источник в здравоохранении.
По его словам, врачи сейчас делают всё возможное, чтобы Гаркалину стало лучше. Они надеются, что тромбоз получится победить с помощью медикаментов и руку артиста удастся спасти.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября актёра перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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