Москвичей предупредили о самом холодном дне на этой неделе

Настало время доставать варежки и шарф, кто этого ещё не сделал. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала самый холодный день на этой неделе в столице, отметив, что температура будет уверенно отрицательной.

По прогнозам Поздняковой, ожидается, что ночь с понедельника на вторник, 16 ноября, станет самой холодной с начала осени. Минимальная температура в Москве будет от -4 до -5 градусов, уточняет специалист. Днём во вторник столбики термометров поднимутся не сильно.

"Самый холодный день — вторник, потому что температура будет уверенно отрицательной, хотя и с небольшим минусом. Порядка -1 градуса днём", — предупредила Позднякова в беседе с "Москвой 24".

В первую половину недели в Москве будет облачно без осадков, а во вторую, когда давление начнёт понижаться, будет облачно, но с прояснениями. К тому же после среды станет немного теплее: днём в столице ожидается 0...+2 градуса. Возможны на неделе небольшие осадки в виде мелкого дождя. Днём он может превращаться в снежинки, рассказала синоптик.

"В районе 27-го числа, то есть в последней пятидневке ноября, температура воздуха будет ниже того, что мы наблюдаем сейчас. Но назвать это морозами нельзя, потому что для конца ноября даже минимальная температура порядка -10 градусов — это нормальное явление", — поделилась Позднякова прогнозом на морозы, отметив, что речи о снегопаде пока что не идёт.