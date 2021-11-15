Телеведущий Владимир Соловьёв считает, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин по объективным причинам не может пригласить в команду большее количество высококлассных игроков. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Соловьёв обратил внимание на тот факт, что в ведущих европейских чемпионатах сейчас играет всего несколько российских футболистов. Из них дела хорошо идут только у Александра Головина, выступающего за "Монако".

"Это личная трагедия любого тренера. Сначала тебя носят на руках, а потом бросают и пытаются затоптать. Я очень хорошо отношусь и к Черчесову, и к Карпину. Последнего любил как игрока. Как человек и тренер он вызывает большую симпатию. Им приходится работать с теми игроками, которые есть. Это вечная проблема — из кого выбирать. Ребята стараются, но одного старания мало", — заявил телеведущий.

Накануне сборная России на выезде проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира со счётом 0:1. Решающим стал автогол защитника нашей команды Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.