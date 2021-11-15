Депутат Рады Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Депутат Елена Шуляк возглавила правящую партию Незалежной "Слуга народа", основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение принято в ходе XIII съезда политической организации. Её предшественник — Александр Корниенко сложил полномочия, чтобы сосредоточиться на работе первого зампреда Верховной рады.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение утвердил партийный съезд 15 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы и отмечается, что она была единственным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что сейчас Шуляк является заместителем председателя Комитета Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателем Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины.