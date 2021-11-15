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Депутат Рады Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Прошлый глава политической организации оставил пост, чтобы сосредоточиться на полномочиях зампреда Верховной рады.

15 ноября, 18:52
<p>Новый глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото © Официальный <a href="https://sluga-narodu.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> партии "Слуга народа"</p>

Новый глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото © Официальный сайт партии "Слуга народа"

Депутат Елена Шуляк возглавила правящую партию Незалежной "Слуга народа", основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение принято в ходе XIII съезда политической организации. Её предшественник — Александр Корниенко сложил полномочия, чтобы сосредоточиться на работе первого зампреда Верховной рады.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение утвердил партийный съезд 15 ноября", — говорится в сообщении пресс-службы и отмечается, что она была единственным кандидатом на эту должность.

Отмечается, что сейчас Шуляк является заместителем председателя Комитета Верховной рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателем Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины.

Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" рухнул до 15%

Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" рухнул до 15%

А ещё Лайф рассказывал, что на Украине стали официально использовать слово "депутатка". Официально также там теперь принято говорить "жительница" и "гражданка" вместо общепринятых в официальных документах "житель" и "гражданин".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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