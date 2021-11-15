НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для пенсионеров и студентов

Привиться от коронавируса также должны люди с хроническими заболеваниями, волонтёры, вахтовики, а также подлежащие призыву на военную службу.

15 ноября, 18:44
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Управление Роспотребнадзора по Курской области постановило ввести обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан, в том числе для студентов и жителей региона старше 60 лет. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

"Дополнить пункт 1 постановления подпунктом следующего содержания: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования", — указано в сообщении.

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

Действие постановления также распространяется на студентов, проходящих практику вне структурных подразделений образовательных организаций. Кроме того, вакцинироваться обязаны волонтёры, лица, работающие вахтовым методом, а также подлежащие призыву на военную службу. Как уточняется, студенты, вахтовики и волонтёры должны вакцинироваться первым компонентом до 15 декабря, вторым — до 15 января. Прививку от коронавируса должны сделать не менее 80% от общего числа обучающихся, работников и сотрудников организаций. Аналогичные сроки вакцинации компонентами введены для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

В Курской области с начала пандемии выявили 71 472 случая заражения коронавирусом, из них 347 — за последние сутки, 1695 пациентов умерли. Ранее для некоторых категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введён режим повышенной готовности, с мая 2020-го обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида ввели в Кузбассе. Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1