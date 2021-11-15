В Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для пенсионеров и студентов

Управление Роспотребнадзора по Курской области постановило ввести обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан, в том числе для студентов и жителей региона старше 60 лет. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

"Дополнить пункт 1 постановления подпунктом следующего содержания: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования", — указано в сообщении.

Действие постановления также распространяется на студентов, проходящих практику вне структурных подразделений образовательных организаций. Кроме того, вакцинироваться обязаны волонтёры, лица, работающие вахтовым методом, а также подлежащие призыву на военную службу. Как уточняется, студенты, вахтовики и волонтёры должны вакцинироваться первым компонентом до 15 декабря, вторым — до 15 января. Прививку от коронавируса должны сделать не менее 80% от общего числа обучающихся, работников и сотрудников организаций. Аналогичные сроки вакцинации компонентами введены для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

В Курской области с начала пандемии выявили 71 472 случая заражения коронавирусом, из них 347 — за последние сутки, 1695 пациентов умерли. Ранее для некоторых категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введён режим повышенной готовности, с мая 2020-го обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.