Клишас указал на соответствие конституции законопроектов о QR-кодах
По его словам, позиция Совфеда по предлагаемым нормам будет определена с учётом мнения регионов.
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Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в связи с распространением коронавируса требуют обсуждения с институтами гражданского общества, но предложения не противоречат Конституции РФ, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Инициативы правительства соответствуют конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества", — передаёт его слова РИА "Новости".
Клишас добавил, что в Совете Федерации позиция по внесённым правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учётом мнения регионов.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года. В Кремле же назвали преждевременными вопросы о применении законов о QR-кодах, поскольку они ещё на стадии разработки.
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