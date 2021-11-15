Клишас указал на соответствие конституции законопроектов о QR-кодах

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в связи с распространением коронавируса требуют обсуждения с институтами гражданского общества, но предложения не противоречат Конституции РФ, заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Инициативы правительства соответствуют конституции и направлены на защиту жизни и здоровья людей, но реализация предложенных мер требует обсуждения с регионами и институтами гражданского общества", — передаёт его слова РИА "Новости".