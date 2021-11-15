Купившие QR-коды москвичи массово пошли в частные клиники за легальной прививкой

Из-за обеспокоенности заболеваемостью ковидом в России жители Москвы, которые ранее купили поддельные QR-коды о вакцинации, отправились в частные клиники за реальными прививками. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.

Однако не всё идёт так гладко, ведь в федеральный регистр о вакцинации они уже внесены, а, следовательно, получить заветный укол смогут не раньше чем через полгода. По данным издания, тем, кто купил сертификаты и не может привиться в государственных клиниках, пришлось обращаться в частные. В одной из коммерческих медицинских сетей столицы подтвердили, что заявки от таких людей к ним действительно поступают. В другом частном медучреждении заявили, что людям с купленным сертификатом они прививки не делают.