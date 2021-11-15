Купившие QR-коды москвичи массово пошли в частные клиники за легальной прививкой
Многим из них отказывают, ведь формально они уже есть в регистре тех, кто получил вакцину.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Из-за обеспокоенности заболеваемостью ковидом в России жители Москвы, которые ранее купили поддельные QR-коды о вакцинации, отправились в частные клиники за реальными прививками. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.
Однако не всё идёт так гладко, ведь в федеральный регистр о вакцинации они уже внесены, а, следовательно, получить заветный укол смогут не раньше чем через полгода. По данным издания, тем, кто купил сертификаты и не может привиться в государственных клиниках, пришлось обращаться в частные. В одной из коммерческих медицинских сетей столицы подтвердили, что заявки от таких людей к ним действительно поступают. В другом частном медучреждении заявили, что людям с купленным сертификатом они прививки не делают.
По просьбе издания социальная сеть "Врачи РФ" опросила несколько десятков терапевтов из частных клиник. Четверо из них заявили, что сталкивались с вакцинацией людей, купивших сертификат, 21 человек ответил, что такого не было в их практике, а семеро отметили, что это исключено из-за проверок федерального регистра. При этом 14 медиков утвердительно ответили на вопрос о том, есть ли среди их знакомых те, кто купил сертификат о вакцинации.
Напомним, что на днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.
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