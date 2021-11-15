В Туле на памятники надели "говорящие" маски
Таким образом жителям напомнили, что средства защиты обязательны в общественных местах.
Фото © Тульская служба новостей
На памятниках в Туле 15 ноября появились защитные маски с призывом не забывать об их ношении. По данным Тульской службы новостей, средства индивидуальной защиты оказались на лицах городового у стен Тульского кремля, мужичка-тулячка на улице Металлистов и металлурга в Пролетарском округе города.
"Пожалуйста, носите маски", — гласят надписи на средствах индивидуальной защиты.
Масочный режим в Тульской области необходимо соблюдать в транспорте, на остановках, в магазинах, государственных и медицинских учреждениях и других общественных местах.
Ранее в Кремле сочли возможной полную отмену QR-кодов только после окончания пандемии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ориентироваться на уровень коллективного иммунитета здесь не стоит, потому что это величина, к сожалению, непостоянная.
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