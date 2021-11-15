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В Туле на памятники надели "говорящие" маски

Таким образом жителям напомнили, что средства защиты обязательны в общественных местах.

15 ноября, 17:50
<p>Фото © <a href="https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/gorodovoy-i-muzhichok-tulyachok-prizvali-zhiteley-tuly-nosit-maski/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тульская служба новостей</a></p>

Фото © Тульская служба новостей

На памятниках в Туле 15 ноября появились защитные маски с призывом не забывать об их ношении. По данным Тульской службы новостей, средства индивидуальной защиты оказались на лицах городового у стен Тульского кремля, мужичка-тулячка на улице Металлистов и металлурга в Пролетарском округе города.

"Пожалуйста, носите маски", — гласят надписи на средствах индивидуальной защиты.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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