В Туле на памятники надели "говорящие" маски

На памятниках в Туле 15 ноября появились защитные маски с призывом не забывать об их ношении. По данным Тульской службы новостей, средства индивидуальной защиты оказались на лицах городового у стен Тульского кремля, мужичка-тулячка на улице Металлистов и металлурга в Пролетарском округе города.

"Пожалуйста, носите маски", — гласят надписи на средствах индивидуальной защиты.

Масочный режим в Тульской области необходимо соблюдать в транспорте, на остановках, в магазинах, государственных и медицинских учреждениях и других общественных местах.