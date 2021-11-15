В Абакане девочка умерла на руках у мамы, пока врачи боялись подойти к малышке из-за ковида

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В Абакане в приёмном отделении детской больницы на руках у матери скончалась 8-летняя девочка. Ребёнок жаловался на боль в животе. Как рассказала тётя умершей, медики не оказали девочке необходимую помощь.

По словам родственницы, малышке стало плохо вечером в субботу. Заболел живот, после чего вызвали скорую, в результате теста выявили коронавирусную инфекцию. В 23:00 скорая отвезла её в детскую больницу г. Абакана в приёмное отделение. Девочке сделали КТ, ковид не подтвердился.

"Но хирург всё равно отказался прийти и осмотреть ребёнка из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приёмном отделении два-три часа, на просьбы и мольбы матери помочь её ребёнку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем, и попросила не лезть в их работу", — написала тётя девочки в Instagram.

По словам родственницы, девочка скончалась на руках у матери около двух часов ночи. После того, как утверждает женщина, маму ребёнка попросили подписать документ о том, что она не имеет претензий к больнице. По словам тёти девочки, вскрытие показало, что ребёнок умер от перитонита.

На сегодняшний день организована служебная проверка детского отделения, так как семья погибшей винит в смерти девочки врачей. У медиков же другая версия. Минздрав Хакасии утверждает, что ребёнок поступил уже в крайне тяжёлом состоянии и медикам не удалось её спасти. Там уверяют, что для её спасения были приложены все усилия. В настоящий момент устанавливается причина смерти девочки.