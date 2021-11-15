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Парфюмер Гладкова раскрыла значение аромата для Владимира Путина

При создании духов она подумала не только о публичной стороне жизни главы государства, но и о его внутреннем мире.

15 ноября, 17:06
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Парфюмер Жанна Гладкова рассказала, какой смысл скрывается в аромате духов, которые были созданы ею специально для президента России Владимира Путина. Парфюм заказала его бывшая жена — Людмила Путина ко дню его рождения.

"Начальные ноты я создала такого холодного, отстранённо металлического оттенка — ну, знаете, положение президента обязывает: когда нужно держать дистанцию, когда нужно держать лицо. Но в противовес этому я создала оттенок мягкого, древесно-амбрового запаха. В глубине души этот человек тёплый, мягкий и такой, знаете, привлекательный", — рассказала парфюмер в беседе с телеканалом "360".

Гладкова добавила, что в любом аромате есть противоположное звучание и чем более полярные аккорды аромата использованы, тем "энергичнее" он получается. Кстати, этот заказ Людмилы Путиной был не первым. До этого парфюмер уже создавала ароматы для экс-супруги российского лидера, и ей они очень понравились.

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А ранее Лайф писал, что парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России. Отмечается, что ароматы будут отражать локальную идентичность каждого региона, основываясь на природных достопримечательностях, исторических личностях, сооружениях, героях литературы и мифов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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