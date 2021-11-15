Минобороны РФ подготовило проект приказа о служебной тайне из 813 пунктов

Минобороны с 1 февраля 2022 года утвердит и введёт в действие перечень сведений о вооружённых силах, относящихся к служебной тайне в области обороны. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к служебной тайне будут отнесены данные мониторинга военно-политической обстановки в мире, прогнозы военной опасности, сведения о мобилизационной подготовке органов государственной власти и о научных разработках в сфере обороны. Также в перечень внесут информацию о финансировании расходов на данную сферу и о международном сотрудничестве по коллективной безопасности.

Помимо прочего, под запретом будет разглашение информации о количестве перевозимых призывников, пункте их отправки и прибытия. В списке также упоминаются финансовые нарушения, в которые входит утрата материальных ценностей военнослужащих. Также к сведениям, содержащим служебную тайну, отнесут информацию о здоровье военнослужащих и о состоянии солдат-контрактников, которые находятся на лечении по линии психиатрии. Всего в перечне 813 пунктов, разделённых на 16 разделов.