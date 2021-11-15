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Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

При этом в Брюсселе не стали раскрывать суть потенциальных ограничений для сопредельной республики.

15 ноября, 16:30

Фото © Shutterstock

Главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии. По словам главы польского МИД Збигнева Рау, они также не сомневаются в необходимости шестого пакета ограничений.

"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная (шестая) часть будет нужна", — сказал Рау.

Он отметил, что ситуация развивается динамично и от ЕС потребуется пропорциональная реакция. При этом глава польского внешнеполитического ведомства не пояснил, что может войти в перечень новых ограничений в отношении Белоруссии.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурят несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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