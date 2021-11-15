Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

Главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии. По словам главы польского МИД Збигнева Рау, они также не сомневаются в необходимости шестого пакета ограничений.

"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная (шестая) часть будет нужна", — сказал Рау.

Он отметил, что ситуация развивается динамично и от ЕС потребуется пропорциональная реакция. При этом глава польского внешнеполитического ведомства не пояснил, что может войти в перечень новых ограничений в отношении Белоруссии.