Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире "Коммент.шоу" назвал причины поражения в матче против Хорватии.

"Лучше бы мы проиграли 3:0, чем 1:0, но при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 3:0. Мы всё равно 0:1 проиграли — какая разница? В чём проблема? Она одна-единственная и всем известная: проблема в голове", — заявил Карпин.

Наставник обратил внимание на то, что футболисты сборной совсем не владели мячом в игре с хорватами и не могли построить свои атаки.