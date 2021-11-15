"Проблема в голове": Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией
Ранее наша национальная команда не сумела выйти напрямую на ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых встречах.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире "Коммент.шоу" назвал причины поражения в матче против Хорватии.
"Лучше бы мы проиграли 3:0, чем 1:0, но при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 3:0. Мы всё равно 0:1 проиграли — какая разница? В чём проблема? Она одна-единственная и всем известная: проблема в голове", — заявил Карпин.
Наставник обратил внимание на то, что футболисты сборной совсем не владели мячом в игре с хорватами и не могли построить свои атаки.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
Футбол. Интересное по теме
"Почти другой мир": Новичок "Рубина" восхитился Россией и рассказал об адаптации в новой стране
сегодня в 15:59
Сборные России и Украины разведут при жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022
сегодня в 14:43
"Игра шла в одни ворота": Бывший тренер ЦСКА Олич заявил, что сборная России стала слабее по сравнению с ЧМ-2018
сегодня в 14:35
Комментариев: 0