НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Проблема в голове": Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией

Ранее наша национальная команда не сумела выйти напрямую на ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых встречах.

15 ноября, 16:19

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире "Коммент.шоу" назвал причины поражения в матче против Хорватии.

"Лучше бы мы проиграли 3:0, чем 1:0, но при такой игре. Лучше бы мы играли так, как планировали, и проиграли 3:0. Мы всё равно 0:1 проиграли — какая разница? В чём проблема? Она одна-единственная и всем известная: проблема в голове", — заявил Карпин.

Наставник обратил внимание на то, что футболисты сборной совсем не владели мячом в игре с хорватами и не могли построить свои атаки.

Идём на восток: Как сборной России попасть на ЧМ по футболу в Катар

Идём на восток: Как сборной России попасть на ЧМ по футболу в Катар

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1