Скончался двукратный призёр Олимпийских игр Валерий Долинин

Двукратный призёр Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Комитета правительства Санкт-Петербурга по физической культуре и спорту.

"Валерий Алексеевич Долинин навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Обе олимпийские медали Долинин выиграл в соревнованиях четвёрок без рулевого. Он отличился на Играх 1976 года в Монреале и в 1980 году в Москве.