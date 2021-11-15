Скончался двукратный призёр Олимпийских игр Валерий Долинин
Также он завоевал четыре медали на чемпионатах мира, в том числе два золота.
Фото © Wikipedia
Двукратный призёр Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Комитета правительства Санкт-Петербурга по физической культуре и спорту.
"Валерий Алексеевич Долинин навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Обе олимпийские медали Долинин выиграл в соревнованиях четвёрок без рулевого. Он отличился на Играх 1976 года в Монреале и в 1980 году в Москве.
Также гребец завоевал четыре награды на чемпионатах мира. В 1978 и 1981 годах он становился победителем ЧМ.
Комментариев: 0