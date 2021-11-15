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Скончался двукратный призёр Олимпийских игр Валерий Долинин

Также он завоевал четыре медали на чемпионатах мира, в том числе два золота.

15 ноября, 15:14
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Двукратный призёр Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Комитета правительства Санкт-Петербурга по физической культуре и спорту.

"Валерий Алексеевич Долинин навсегда останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

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Обе олимпийские медали Долинин выиграл в соревнованиях четвёрок без рулевого. Он отличился на Играх 1976 года в Монреале и в 1980 году в Москве.

Также гребец завоевал четыре награды на чемпионатах мира. В 1978 и 1981 годах он становился победителем ЧМ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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