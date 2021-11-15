Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины

Вооружённые силы России имеют право дислоцироваться так, как считают нужным, тем более что они находятся на своей территории, в отличие от кораблей США и НАТО, которые несколько дней провели в акватории Чёрного моря. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Они не могут без какой-то такой напряжённой риторики. Они дислокацию наших войск на нашей территории обязательно увязывают с какой-то конфликтностью. Это же наши вооружённые силы. Они дислоцируются там, где мы считаем нужным, причём на нашей территории", — прокомментировал Цеков в беседе с RT слова генсека НАТО, который призвал Россию к "прозрачности" на фоне ситуации около украинских границ.