Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины
По мнению сенатора, обострению ситуации способствуют не Российские вооружённые силы, а американские корабли в Чёрном море.
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Вооружённые силы России имеют право дислоцироваться так, как считают нужным, тем более что они находятся на своей территории, в отличие от кораблей США и НАТО, которые несколько дней провели в акватории Чёрного моря. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
"Они не могут без какой-то такой напряжённой риторики. Они дислокацию наших войск на нашей территории обязательно увязывают с какой-то конфликтностью. Это же наши вооружённые силы. Они дислоцируются там, где мы считаем нужным, причём на нашей территории", — прокомментировал Цеков в беседе с RT слова генсека НАТО, который призвал Россию к "прозрачности" на фоне ситуации около украинских границ.
Политик отметил, что "непрозрачно" действует не Россия, а США и НАТО, которые постоянно заходят в воздушное пространство и акваторию Чёрного моря и со стороны которых на протяжении последних десятилетий постоянно наблюдаются провокации.
Напомним, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Чёрное море по указанию Шестого флота США 1 ноября. Также сообщалось, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. В Минобороны РФ не исключили, что целью учений в Черноморском регионе является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.
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