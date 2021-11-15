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Прокурор потребовал 6 лет колонии для сбившей детей на зебре студентки Башкировой

Она наехала на трёх несовершеннолетних, двое из которых в итоге скончались, выжила только четырёхмесячная девочка.

15 ноября, 14:43
<p>Фото © Тверской районный суд Москвы</p>

Фото © Тверской районный суд Москвы

Государственный обвинитель Прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Валерии Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемую потребовали лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

"Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объёме", — добавили в ведомстве.

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

Студентка Башкирова до сих пор не извинилась перед родителями сбитых на зебре детей

Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО.

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"Ни извинений, ни соболезнований": Отец трёхлетнего мальчика, которого насмерть сбила студентка в Москве, рассказал о реакции её семьи

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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