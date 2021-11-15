Прокурор потребовал 6 лет колонии для сбившей детей на зебре студентки Башкировой
Она наехала на трёх несовершеннолетних, двое из которых в итоге скончались, выжила только четырёхмесячная девочка.
Фото © Тверской районный суд Москвы
Государственный обвинитель Прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Валерии Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемую потребовали лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
"Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объёме", — добавили в ведомстве.
Напомним, что резонансная авария произошла в середине июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате ДТП скончался пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. Изначально Никулинский суд Москвы поместил Башкирову под домашний арест на два месяца, однако под давлением общественности 19 июля мера пресечения всё-таки была изменена, студентку отправили в СИЗО.
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