Прокурор потребовал 6 лет колонии для сбившей детей на зебре студентки Башкировой

Государственный обвинитель Прокуратуры Москвы в ходе прений сторон попросил назначить Валерии Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемую потребовали лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.