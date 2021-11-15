Сборные России и Украины разведут при жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022
Пока что команда Незалежной идёт на третьем месте в своей группе и рискует не попасть в следующую стадию.
Фото © РФС
Сборные России и Украины будут разведены между собой при жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022 в случае попадания туда последних. Об этом пресс-служба УЕФА сообщила РИА "Новости".
Отметим, что в последние годы такая практика применяется регулярно не только в соревнованиях сборных, но и клубных турнирах, таких как Лига чемпионов и Лига Европы. Кроме того, сборная Украины пока что не гарантировала себе попадание в стыки. Сейчас подопечные Александра Петракова располагаются на третьем месте в своей группе и рискуют остаться за бортом турнира.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
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