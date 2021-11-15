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Опубликовано 15 ноября 2021, 14:35

"Игра шла в одни ворота": Бывший тренер ЦСКА Олич заявил, что сборная России стала слабее по сравнению с ЧМ-2018

Фото © ПФК ЦСКА

Фото © ПФК ЦСКА

Ни одного удара в створ хорватских ворот сборная России не нанесла — впервые за четыре года в официальной игре.

Бывший наставник ЦСКА Ивица Олич, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу, заявил, что российская национальная команда за последние годы стала слабее. Об этом сообщает "Чемпионат".

Накануне сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счётом 0:1. Единственный гол в свои ворота на 81-й минуте забил Фёдор Кудряшов. Впервые за четыре года наши футболисты не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в официальной встрече.

По мнению Олича, в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против хорватов сборная России выглядела значительно сильнее. Тогда "шахматные" победили лишь в серии пенальти.

"Россия образца ЧМ-2018 была сильнее? Конечно, однозначно. Тогда силы были равны, а шансы — 50 на 50. В 2018-м нам пришлось очень трудно с русскими. Но тогда и мотивация у них была намного выше — домашний чемпионат мира, свои болельщики. Тогда была равная игра, сейчас — в одни ворота. Невозможно сравнивать", — отметил наставник.

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Команда Валерия Карпина заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Весной 2022 года наши футболисты сыграют в стыковых матчах.

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Роман Фейгин
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