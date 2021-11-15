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Джабаров счёл недостойной идею Польши исключить Россию из международных организаций

Сенатор уверен, что у Варшавы нет никаких оснований для данного предложения, кроме боязни конкуренции.

15 ноября, 14:36
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление вице-премьера Польши, предложившего исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить им участвовать в спортивных состязаниях.

"Я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких", — рассказал он в беседе с RT и назвал предложение польского вице-премьера "абсолютно недостойным" страны.

Если речь идёт о международных организациях, то ООН считается главной, а Россия является одной из её стран-основателей, объяснил сенатор и уточнил, что Польша вступила в неё позже. Джабаров также отметил, что Россия и США вместе стояли у истоков создания ОБСЕ.

"Что касается спортивных состязаний, Россия всегда была серьёзным участником любых международных состязаний. Видимо, им хочется убрать конкурента", — заключил Джабаров.

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Ранее Лайф сообщал, что польский вице-премьер Петр Глиньский призвал отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. Такое заявление он сделал на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. При этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал заявление польского вице-премьера "бредом сивой кобылы", а его коллега Олег Морозов упрекнул политика в слабоумии и подчеркнул, что подобное предложение даже не стоит обсуждать.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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