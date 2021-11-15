Джабаров счёл недостойной идею Польши исключить Россию из международных организаций

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление вице-премьера Польши, предложившего исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить им участвовать в спортивных состязаниях.

"Я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких", — рассказал он в беседе с RT и назвал предложение польского вице-премьера "абсолютно недостойным" страны.

Если речь идёт о международных организациях, то ООН считается главной, а Россия является одной из её стран-основателей, объяснил сенатор и уточнил, что Польша вступила в неё позже. Джабаров также отметил, что Россия и США вместе стояли у истоков создания ОБСЕ.