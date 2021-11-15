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Генсек НАТО заявил о "значительной" концентрации российских сил у границ Украины

Он предупредил, что Североатлантический альянс остаётся бдительным и внимательно следит за ситуацией.

15 ноября, 14:26

Фото © Facebook / NATO

В последние недели НАТО наблюдает "значительную и необычную" концентрацию российских сил около украинской границы. Альянс призывает Москву быть транспарентной в своей военной активности, воздержаться от эскалации и постараться снизить уровень напряжённости вокруг Незалежной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопросы о том, в каком количестве и как далеко от границы расположились российские военные силы, генсек ответить не смог. Также Столтенберг отказался говорить о том, есть ли риск военного конфликта в Донбассе, отметив лишь, что альянс "не видит прямой военной угрозы для своих стран-членов" в связи с ситуацией на Украине или в Белоруссии.

"НАТО остаётся бдительна и мониторит ситуацию", — предупредил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Ранее в Белом доме сообщили об обсуждении с Украиной ситуации на границе с РФ. Речь на переговорах шла об "озабоченности", которую Вашингтон испытывает из-за сообщений о якобы имеющей место концентрации российских войск.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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