Генсек НАТО заявил о "значительной" концентрации российских сил у границ Украины

В последние недели НАТО наблюдает "значительную и необычную" концентрацию российских сил около украинской границы. Альянс призывает Москву быть транспарентной в своей военной активности, воздержаться от эскалации и постараться снизить уровень напряжённости вокруг Незалежной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопросы о том, в каком количестве и как далеко от границы расположились российские военные силы, генсек ответить не смог. Также Столтенберг отказался говорить о том, есть ли риск военного конфликта в Донбассе, отметив лишь, что альянс "не видит прямой военной угрозы для своих стран-членов" в связи с ситуацией на Украине или в Белоруссии.