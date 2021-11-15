Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса

Согласно тексту указа, решение принято для "защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и распространения новой коронавирусной инфекции".

Также Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Товары из данных регионов могут быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. Президент также поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между Россией и ДНР или ЛНР. Указ будет действовать до политического урегулирования в регионе на основе Минских соглашений.