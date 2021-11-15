НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса

Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона.

15 ноября, 14:32
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, решение принято для "защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях экономической блокады и распространения новой коронавирусной инфекции".

Также Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Товары из данных регионов могут быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. Президент также поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между Россией и ДНР или ЛНР. Указ будет действовать до политического урегулирования в регионе на основе Минских соглашений.

Путин указом утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Путин указом утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Ранее в ходе рабочей встречи с членами Совета безопасности РФ глава государства перечислил основные стратегические цели страны, среди которых оказались укрепление здоровья и улучшение качества жизни, забота об окружающей среде, надёжная защита страны и граждан от внутренних и внешних угроз, а также защита суверенитета России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1