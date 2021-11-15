Названы профессии без высшего образования с зарплатой до 150 тысяч рублей

Среди профессий, не требующих специального образования, наибольшую потребность работодатели испытывают в квалифицированных рабочих и курьерах. Между прочим, зарплата водителя-курьера может достигать 150 тысяч рублей. Об этом "Вечерней Москве" рассказали аналитики Superjob.

"Уменьшение числа трудовых мигрантов привело к изменениям в сферах, где традиционно использовался их труд. Так, сегодня наблюдается конкуренция сфер строительства и производства за квалифицированных рабочих", — отмечают в Superjob.

Работа в курьерской доставке среди младшего персонала стала популярнее работы на стройках и заводах, однако курьеров на рынке труда всё равно не хватает, а всё из-за высокого спроса, возникшего в пандемию, отмечают работодатели из этих сфер. Кроме того, растущим сервисам доставки и внутренних автоперевозок не хватает водителей.

"Спрос на услуги курьеров в мегаполисах после начала пандемии вырос в несколько раз и продолжает держаться на высоком уровне. Только за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10 процентов по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза", — уточнили аналитики.

Отмечается, что за время коронавирусных ограничений курьеры становятся самыми желанными сотрудниками. В частности, за год вакансий для курьеров в Москве стало больше на 407 процентов, за первые три недели октября по отношению к сентябрю — на 18 процентов. За год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть, отметили эксперты.

Так, средняя зарплата пешего курьера на полный день сегодня составляет 55 тысяч рублей, для водителя-курьера — 85 тысяч, зарплатные максимумы — 90 и 150 тысяч рублей. Можно хорошо заработать, выполняя большое количество доставок.