Доходы курьеров на нерабочей неделе подскочили на 15%

В период нерабочей недели люди подальше забросили свои поварёшки и стали массово заказывать готовые блюда в Интернете. Заработок курьеров Delivery Club по всей России за "ковикулы" в среднем вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября. Исследование, проведённое сервисом доставки еды Delivery Club, есть в распоряжении Лайфа.

Увеличение заработка курьеров связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период. При этом в компании отметили, что рост доходов посчитан без учёта чаевых. Там также рассказали, что заработок доставщиков в октябре превысил среднемесячную заработную плату по стране в 52,4 тысячи рублей. Так, активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам прошлого месяца получил свыше 63 тысяч рублей.

"За последние годы доставка еды стала одним из самых популярных видов подработки. Это связано с тремя факторами: возможностью быстро приступить к работе, максимальной гибкостью и достойной оплатой. Каждый курьер сам планирует, сколько дней в неделю, сколько часов ему работать, сколько в принципе сотрудничать с сервисом. Чтобы оставаться доступным в системе, нужно выходить всего на один четырёхчасовой слот в неделю. От выбранного количества часов зависит и заработок", — отметила пресс-служба Delivery Club.