В Ростовской области задержали лидера аксайской ОПГ Карима Бабаева

В Ростовской области задержан предприниматель Карим Бабаев, которого ранее объявили в розыск по подозрению в организации преступного сообщества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Карим Бабаев задержан на территории Ростовской области", — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщают, что в созданную Бабаевым ОПГ также входили бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко, два сына Бабаева — Вадим и Эдуард, директор Аксайского рынка Иван Ситько, а также бухгалтер компании СХП "Мускатное" Любовь Хакало. Все они были задержаны, а самому Бабаеву на некоторое время удалось скрыться за границей.

По данным издания "Блокнот Ростов", участников аксайской ОПГ обвинили в создании преступного сообщества, которое незаконным образом получило девять земельных участков, кадастровая стоимость которых составляет более 450 млн рублей. На них были организованы рынки, которые силовики закрыли 27 апреля 2021 года. Позднее к делу добавилась статья о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, с 2000 по 2021 год члены группировки заработали более 230 млн рублей. Также им вменяют легализацию преступных доходов на несколько миллионов.