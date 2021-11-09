В Петербурге на площади в 2 тысячи квадратов полыхает склад
От здания вверх поднимается огромный столб густого чёрного дыма.
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся строящийся холодильно-складской комплекс. Площадь пожара уже выросла до двух тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
"Сообщение о пожаре в одноэтажном складском строящемся здании поступило в 13:40. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 40 человек личного состава", — сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, как от ангара вверх поднимается огромный столб густого чёрного дыма. По округе разносится вой пожарных сирен. По данным источника, в результате возгорания на складе произошло обрушение.
Ранее в Екатеринбурге взрыв частично разрушил ангар в промзоне. После детонации на месте происшествия загорелись покрышки. По данным Лайфа, огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.
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