В Петербурге на площади в 2 тысячи квадратов полыхает склад

В Петербурге горят 2 тысячи кв. м строящегося склада. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся строящийся холодильно-складской комплекс. Площадь пожара уже выросла до двух тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

"Сообщение о пожаре в одноэтажном складском строящемся здании поступило в 13:40. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 40 человек личного состава", — сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, как от ангара вверх поднимается огромный столб густого чёрного дыма. По округе разносится вой пожарных сирен. По данным источника, в результате возгорания на складе произошло обрушение.