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День Анны Холодной: Зачем нужно надушиться 16 ноября

В это время предки не только отгоняли злых духов, но и лакомились ягодами и гадали, каким будет следующий год.

15 ноября, 14:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Согласно народному календарю, 16 ноября на Руси издревле праздновали день почитания памяти Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославовича. С этим были связаны различные приметы, в том числе касающиеся и парфюмерии, пишет газета "Вечерняя Москва".

Согласно приметам, если надушиться духами в День Анны Холодной, то негатив не прилипнет. Кроме того, на Руси было принято лакомиться замороженными ягодами (брусникой, клюквой, морошкой). Из них варили кисель, добавляли их в сдобу и другие блюда. Также в этот день на улице замораживали молоко, посыпали сахаром и подавали с блинами.

Не обошлось и без примет, связанных с погодой. Так, если к вечеру похолодает, то зима будет тёплой. Кстати, о понижении температуры можно было узнать и по поведению грызунов. Предки верили: когда мыши роют ямы — это к похолоданию. Ну и главные приметы были связаны с сельским хозяйством. Если на реке вставал лёд, то в следующем году будет хороший урожай. А вот если снег лежит, но листья ещё не все осыпались, то будет неурожай.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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