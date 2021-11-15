Путин поручил передать аэродром Воркуты в федеральную собственность

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты. Соответствующий документ глава государства подписал по итогам заседания президиума Госсовета РФ. Рассмотрением вопроса займётся Минтранс.

"Совместно с Правительством Республики Коми рассмотреть вопрос о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута", — говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Отмечается также, что Путин поручил обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс" с учётом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.