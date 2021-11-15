Путин поручил передать аэродром Воркуты в федеральную собственность
Также документ предусматривает помощь авиакомпании, обеспечивающей воздушные перевозки в регионе.
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты. Соответствующий документ глава государства подписал по итогам заседания президиума Госсовета РФ. Рассмотрением вопроса займётся Минтранс.
"Совместно с Правительством Республики Коми рассмотреть вопрос о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута", — говорится в списке поручений на сайте Кремля.
Отмечается также, что Путин поручил обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс" с учётом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.
А ранее Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Он также поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.
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